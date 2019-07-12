وقال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن للولايات المتحدة "دورا حاسما" في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف "بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري"، مضيفا "أعتقد أن ذلك سيتبلور في الاسبوعين المقبلين".

ومايلي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس أركان الجيش، أكد تعليقات لرئيس هيئة الأركان المشتركة الحالي، جون دانفورد، في وقت سابق هذا الاسبوع.

وقال دانفورد للصحافيين إن البنتاغون يعمل لتحديد شركاء محتملين، في محاولة لحماية حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، على جانبي شبه الجزيرة العربية، حيث يمر معظم النفط الخام في العالم.

وجاءت تعليقات مايلي بعد إعلان لندن الخميس أن قوارب إيرانية مسلحة، حاولت اعاقة مرور ناقلة نفط بريطانية، في تصعيد دراماتيكي في الخليج.

وقالت بريطانيا إن القوارب الإيرانية حاولت اعتراض طريق السفينة "بريتش هيريتيج" في مضيق هرمز، وهي ناقلة نفط عملاقة تملكها "بريتش بتروليوم شيبينغ"، ويبلغ طولها 274 مترا وبإمكانها نقل مليون برميل من النفط، قبل أن تتدخل البحرية الملكية وتحذّر القوارب التي عادت أدراجها.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن قلقون بسبب هذا الحادث ومستمرون في حض السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة".