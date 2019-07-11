وكانت قوة بحرية بريطانية اعتلت الناقلة في الأسبوع الماضي، قبالة منطقة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقل نفط إلى سوريا.

وقالت الشرطة في بيان الخميس: "إن التحقيق لا يزال جاريا وإن "غريس 1" لا تزال محتجزة"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان مشاة البحرية الملكية البريطانية قد صعدوا إلى السفينة "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق الخميس الماضي، واحتجزوها بسبب اتهامات بخرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.

وقالت حكومة جبل طارق قبل أيام إن الفحوص أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة التي صودرت الأسبوع الماضي كانت محملة بالكامل بنفط خام.