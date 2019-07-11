وغرد الرئيس الأميركي على تويتر ضد شركات التواصل الاجتماعي والصحافة ومنافسيه الديمقراطيين، بينما وصف نفسه بأنه "يبدو عظيما وذكيا، وعبقرية حقيقية مستقرة"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال دونالد ترامب إن "الموضوع الكبير" لقمة اليوم الخميس "سيكون انعدام الأمانة الهائل والتحيز والتمييز والقمع الذي تمارسه شركات معينة".

ولم تتم دعوة غوغل وفيسبوك وتويتر إلى القمة، وفقا لما أكده ممثلو هذه الشركات.

ولدى ترامب 61 مليون متابع على تويتر. وقد اتهم القائمين على موقع التواصل الشهير "بجعل الأمر صعب على الناس كي يتابعوه" و"أكثر صعوبة بالنسبة لي أن تصلني الرسالة".

وأشار إلى أن الشركات ربما تعمل بصورة غير قانونية، ويتعين مقاضاتها من قبل هيئة الرقابة الأميركية المعنية.

ودأب ترامب على انتقاد الصحافة، وفعل ذلك الخميس أيضا.

وكتب في تغريدة "الأنباء الكاذبة ليست هامة ولا قوية مثل وسائل التواصل الاجتماعي"، وتنبأ لهذه المنافذ الإعلامية "أن تتوقف عن العمل سريعا" عندما يترك موقعه في البيت الأبيض.

وأكد أنه "حتى وسائل التواصل الاجتماعي ستتوقف عن العمل" إذا ما خسر في انتخابات الولاية الثانية عام 2020، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".