وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، قد قالت سابقا إن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح به عند 3.67 في المئة.

وذكرت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي، الأربعاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213.5 كلغ، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كلغ.

كما يزيد ذلك عن الحد الذي تحققت منه الوكالة في الأول من يوليو، وكان 205 كلغ.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الرقمين تم التحقق منهما، الثلاثاء، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، قالت إيران إنها "لن تتراجع" عن قرارها زيادة تخصيب اليورانيوم بما يفوق ما نص عليه الاتفاق النووي، بذريعة أنها تريد الحصول على "حقوقها الكاملة" بموجب الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله لمبعوث فرنسي، الأربعاء، إن قرار زيادة التخصيب "استراتيجية غير قابلة للتغيير".

وردا على تلك الخطوة، دعت فرنسا ودول أخرى إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه.