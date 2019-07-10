واضطرت الطائرة، التي أقلعت من مدينة أتلانتا باتجاه مدينة بالتيمور، إلى الهبوط الاضطراري نتيجة لهذا الخلل، في أحد مطارات ولاية نورث كارولينا، بسبب مشكلة تقنية، حسب شركة "دلتا".

وقال لوغ ويب في تغريدة له على "تويتر" مساء الثلاثاء إنه التقط الفيديو بينما كان جالسا على مقعد النافذة في الطائرة، منتقدا طريقة الهبوط الاضطراري الذي أجراه طاقم الطائرة.

وتحدث ركاب آخرون، بحسب وسائل إعلام أميركية، عن لحظات رعبة عاشوها على متن الطائرة، بعد أن سمعوا دويا قويا، فضلا عن انتشار الدخان الأسود داخل المقصورة واهتزازها الشديد، على ارتفاع 30 ألف قدم.

وقد راح بعضهم يصلي والبعض الآخر يبعث رسائل إلى أقربائه، ظنا منهم أن أمر النجاة بات مستحيلا، قبيل الهبوط الاضطراري.

وذكرت شركة "دلتا" أن طاقم الطائرة المكون من 6 أشخاص نفذ هبوطا اضطراريا، بعدما اختار تحويل مسارها إلى مطار رالي- دورهام الدولي في نورث كارولينا، بعد حدوث المشكلة الخطيرة بالطائرة، التي كان على متنها 148 شخصا.