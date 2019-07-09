وأوضحت الوزارة أن الهجوم الذي طال مركبة عسكرية أدى أيضا إلى إصابة جندي ثالث، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت أن الهجوم وقع في إقليم هكاري، الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران، و"نفذه المسلحون الأكراد عن بعد".

ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم الذي استهدف المركبة.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع على إطلاق أنقرة، عملية "المخلب"، ضد قواعد الحزب الكردي داخل إقليم كردستان العراق المجاور، "بهدف القضاء على الحزب الكردي بشكل كامل"، وفق وسائل إعلام تركية، الأمر الذي لا يبدو أنه تحقق.

وأوقع النزاع بين السلطات التركية ومقاتلي الكردي، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري، الأمر الذي أثار مرارا احتجاجات من جانب بغداد.