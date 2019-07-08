وحمل ترامب، ماي مسؤولية "الفوضى" القائمة حاليا، معربا عن سروره لرحيلها القريب.

وقال ترامب في تغريدة الاثنين: "لدي ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي للبريكست".

وأضاف: "لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف".

وتابع ترامب: "إن الخبر السعيد بالنسبة للملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة".

كما أعلن ترامب من جهة ثانية، أنه لن يجري من الآن فصاعدا أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك عقب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم.

وقال ترامب في تغريدته: "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير محبوب في الولايات المتحدة ولا ينظر إليه هنا بشكل جيد. لن يكون لي معه أي اتصال".

وتأتي تغريدات ترامب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون صنداي بنشر مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الاميركي "يفتقر إلى الكفاءة".