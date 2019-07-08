وقالت الوكالة: "هذا الصباح، تجاوزت إيران حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم"، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3.7% في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأكدت إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018 وفرضها عقوبات على طهران.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة إلى عزل طهران بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي وخسارتها معظم زبائنها من النفط.

في المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانسيتش: "نحض إيران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار" الاتفاق النووي "والعودة عنها".

وأعرب الكرملين عن "قلقه" من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى "مواصلة الحوار".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف في مؤتمر صحافي أن "روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي"، متهما الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن التوتر الحالي.