وبذلك الإعلان الذي جاء على لسان مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، في مؤتمر صحفي، في العاصمة طهران، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال المسؤولون إن "إيران لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران".

وأكدت أن لديها القدرة على استعادة العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل، وأنها ستتحرك بناء على احتياجاتها.

وكان الرئيس حسن روحاني قال إن اليوم الأحد سيكون نهاية المهلة التي حددها لأوروبا من أجل إيجاد طريقة لإيران لتجاوز العقوبات الأميركية.

ويأتي هذا التطور بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب.

وكان ترامب حذر إيران من "اللعب بالنار" عند إعلان نيتها زيادة تخصيب اليورانيوم.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات تمنع طهران من بيع النفط الخام في السوق العالمية.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم المرشد علي خامنئي.

وردا على ذلك، قالت إيران في الأول من يوليو إنها لن تلتزم بالإبقاء على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب لأقل من 300 كيلوغرام.