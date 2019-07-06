وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن إيران سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المئة، متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.

وأوضح: "الإعلان الرئيسي غدا سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة في المئة من نسبة 3.67 التي اتفقنا عليها".

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن إيران تستعد الأحد لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقارب مستويات صنع الأسلحة، حيث ينتهي الموعد النهائي الذي حدده رئيسها لأوروبا لتقديم شروط جديدة للاتفاق النووي.

ومما يعزز ذهاب إيران في هذا الاتجاه، تصريح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم "تمت الموافقة عليها بالإجماع من جانب كل مكونات المؤسسة".

وتنتهي الأحد مهلة الشهرين التي حددتها إيران للأوروبيين، من أجل ما تصفه "بإنقاذ الاتفاق أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق"، لتدخل بعدها إيران مرحلة جديدة من التنصل من بنود الاتفاق النووي.

ويقدر علماء بأن الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 90 في المئة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالي 20 بالمئة.