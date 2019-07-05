وقال محسن رضائي في تغريدة على تويتر "إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية سيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية".

واحتجزت السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا بأقصى جنوب إسبانيا، الخميس، السفينة العملاقة "غريس 1"، التي كانت تشحن كميات من النفط إلى سوريا رغم العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي وقت سابق طالبت طهران لندن "بالإفراج الفوري" عن ناقلة النفط، منددة بعمل وصفته بـ"القرصنة" وفق بيان رسمي نُشر الجمعة.

وقدمت طهران الشكوى مساء الخميس للسفير البريطاني في طهران لدى استدعائه إلى وزارة الخارجية.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل أن الولايات المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط.

وتؤكد السلطات البريطانية أن عملية الاحتجاز وقعت على بعد حوالى 4 كيلومترات جنوب جبل طارق، في منطقة تستخدمها السفن للتزوّد بالوقود.

وأعلنت طهران مساء الخميس أنها استدعت السفير البريطاني لديها روب ماكير للاحتجاج.