وكانت المحكمة الإقليمية في مدينة شتوتغارت بجنوب غربي ألمانيا قد أدانت في وقت سابق، الجمعة، المدعى عليها البالغة من العمر 32 عاما بالانضمام لمنظمة إرهابية أجنبية.

وعاشت المرأة، التي تم تعريفها فقط باسم سابين أولريك ش، بسبب قواعد الخصوصية الألمانية، في سوريا من أواخر 2013 إلى أغسطس 2017، وفق ما ذكرت "الأسوشيتيد برس".

ووفق الادعاء فقد تزوجت المرأة من مقاتل من "داعش"، حيث عاشت معه في منازل استولى عليه التنظيم.

وذكر أنها تلقت تدريبات على الأسلحة بين عامي 2014 و منتصف 2017، وكتبت في مدونات تشيد بالحياة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

وبعد أن لقي زوجها حتفه في القتال في عام 2016، اعتقلت القوات الكردية المرأة في سبتمبر 2017 مع زوجات مقاتلي التنظيم الأخريات وأعيدت إلى ألمانيا في أبريل 2018.