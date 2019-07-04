وأظهر مقطع فيديو، الألعاب النارية وهي تتطاير على مساحة قريبة من الأرض، في وقت مبكر من يوم الخميس، وتصاعدت سحب من الدخان، من جراء الحريق.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن عددا من رجال الإطفاء انتقلوا إلى موقع المخزن، وحاولوا السيطرة على الكارثة، عند الساعة السادسة صباحا، في بلدة فورت ميل.

وذكر مسؤولون محليون، أن الألعاب النارية لم تكن في المستودع، وإنما في حاويات خارج المحل.

ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا بسبب الحريق، لكن الألعاب النارية التي أخذت تنفجر بشكل متسارع أدت إلى إرباك حركة المرور وأغلقت أحد الطرق في البلدة الأميركية.