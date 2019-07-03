وقال نتانياهو خلال حفل استقبال في القدس بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي "هذا الأسبوع إيران خرقت بشكل علني الاتفاق النووي عبر زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب المسموح به بموجب الاتفاق".

وقال نتانياهو إنّ "هذا النظام يأمل عن طريق خرق الاتفاق بأن يتمكّن من ابتزاز العالم لتقديم تنازلات وتخفيف الضغط الاقتصادي عليه".

وأضاف "يجب أن نفعل العكس تماماً. الآن هو الوقت لزيادة الضغوط. الآن هو الوقت للتشبّث بموقفنا".

وفي تكرار لتصريحات أدلى بها، حضّ نتانياهو أوروبا على زيادة الضغوط على إيران.

وقال "آن الأوان لأن تحذو القوى الاوروبية حذو أميركا وتعيد فرض العقوبات على إيران، كما وعدت بذلك في مجلس الأمن الدولي".