وقررت أعلى محكمة في البلاد الاستماع للدفوع في القضية في أكتوبر مع توقع صدور قرار العام المقبل، تزامنا مع حملة الانتخابات الرئاسية العام 2020.

وكان ترامب قد أوقف العمل ببرنامج "الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصارا باسم داكا الذي سمح لنحو 700 ألف دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل.

وسيركز قرار المحكمة على مدى قانونية مساعي إدارة ترامب لإنهاء البرنامج الذي يمنح حماية للشباب المعروفين باسم "الحالمين".

وأصدرت محاكم عدة في درجات أدنى سابقا قرارات تسمح باستمرار البرنامج. لكن المحكمة العليا المؤلفة من 9 أعضاء، 5 منهم محافظون، ستبت المسألة. و2 من القضاة المحافظين في المحكمة عينهم ترامب نفسه.

وأصدر ترامب في سبتمبر 2017 قراره بإنهاء البرنامج، لكنّه مدّد موقتا الحماية الممنوحة لـ"الحالمين" من الترحيل وظلت القضية في المحاكم منذ ذلك الوقت.

وتعهد العديد من المرشحين الديموقراطيين للرئاسة خلال مناظرة للحزب هذا الاسبوع بتوفير الحماية لـ"الحالمين" حال وصولهم إلى البيت الأبيض.