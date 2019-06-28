وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وعلى هامش القمة، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ستتناول عددا كبيرا من الموضوعات، منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران.

ترامب، من جهته، وصف ميركل بأنها "صديقة عظيمة له"، وذلك في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع الثنائي بينهما، كما أشاد بالتجارة بين الولايات المتحدة وألمانيا.

ومن بين كل اللقاءات الثنائية، سيكون لقاء ترامب السبت مع نظيره الصيني شي جين بينغ عبارة عن قمة داخل القمة، إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.