وكالات - أبوظبي حذر زعماء الاتحاد الأوروبي من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التي تستمر يومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان.