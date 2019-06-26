وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس"، قال ترامب: "يمنعون الناس من متابعتي عبر تويتر لذلك أواجه الكثير من الصعوبات في إيصال رسالتي"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف ترامب الذي يندد كثيرا بـ"تواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، أن "هؤلاء الناس جميعهم ديمقراطيون، إنهم منحازون تماما إلى الديمقراطيين".

وتابع: "إذا أعلنت غدا أنني أصبحت ديمقراطيا لطيفا، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين، ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر".

وسبق أن اتهم ترامب الذي لديه 61 مليون متابع على تويتر، مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات الداعمة له، مشيرا إلى أن موقع غوغل "يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية".