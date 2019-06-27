وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن الكشف عن السلاح الجديد تم خلال معرض الدفاع السنوي "ميليتري إكسبو" المنعقد في موسكو.

وصممت الطائرة من دون طيار بشكل يصعب عملية رصدها، وهي مزودة بالليزر الذي يساعدها على توجيه نيران القذائف صوب مواقع بعينها، هذا إلى جانب أجهزة رصد حديثة.

وتزن الطائرة الجديدة 5 كيلوغرامات فقط، ويمكن حملها وإطلاقها من قبل شخص واحد، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وطبقا لخبراء عسكريين فإن "الدرون" مثالية لعمليات الاستطلاع كونها تعمل بشكل يصعب كشفه من قبل الرادارات، نظرا لوجود مواد خاصة دخلت في تشكيل تصميم هيكل الطائرة.

وفي تصريح لموقع "بزنس إنسايدر"، قال المحلل الأميركي المتخصص في الشأن الروسية وخاصة العسكرية منها، صموئيل بينديت، إن المصممين الروس يفكرون بطريقة إبداعية في صنع طائرات الدرون، إذ تبدو شبيهة بالطيور.

وأضاف أن شكل الدرون الجديد يسمح لها بالعمل في مناطق، يصعب ملاحظتها وإسقاطها.

وتابع: "في الجزء الروسي من أوراسيا حيث صيد الطيور مثل البومة شائع للغاية، يمكن أن تصبح "الدرونز" وكأنها طير مثل بقية الطيور".

وأشار إلى أنه: "عن قرب يمكن ملاحظة أن البومة عبارة عن طائرة، لكن من بعيد سيكون من الصعب تمييزها عن الطيور".