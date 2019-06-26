وقالت الحكومة الإسرئيلية، الأربعاء، إن هناك انقطاعات غير مفهومة في عمل نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) في المجال الجوي الإسرائيلي، لكن يجري اتخاذ إجراءات للسماح بهبوط وإقلاع الطائرات بأمان في المطار الدولي الرئيسي.

وجاء الإعلان الصادر عن سلطة المطارات في إسرائيل بعد تقرير أصدره الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية، الثلاثاء الماضي، ذكر فيه أن إشارات الأقمار الصناعية من نظام (جي.بي.إس) اختفت من أمام طيارين "كثيرين" في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأكد بيان لسلطة المطارات حدوث انقطاعات منذ نحو 3 أسابيع، وذكر أن الطائرات المحلقة فقط هي التي تأثرت، بينما لم تتأثر أنظمة الملاحة الأرضية.

وأضاف البيان أن السلطات الإسرائيلية عملت منذ بداية المشكلة على تحديد مصدرها وعلاجها.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع إن الانقطاع أمر يخص سلطة المطارات.