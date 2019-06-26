وذكر ترامب للشبكة "فوكس" للأخبار الاقتصادية "الزعامة الإيرانية تفتقر للذكاء"، مضيفا "أتمنى ألا نخوض حربا مع إيران، لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء".

وتابع "لن يكون هناك قوات أميركية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع إيران"، مشيرا إلى أن أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا.

وتصاعد مستوى التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أسقطت طهران طائرة أميركية مسيرة زعمت أنها كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية، الخميس الماضي. فيما تؤكد واشنطن أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

وبعد ذلك، كانت الإدارة الأميركية قريبة من الرد، حيث أمر الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكنه ألغاها في اللحظات الأخيرة.

وجاء إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج، اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها.

وعقب حادث الأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على القيادات الإيرانية، من بينهم المرشد علي خامنئي، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، إلى جانب 8 من كبار جنرالات الحرس الثوري.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع أميركا، لكن بشرط، وهو أن "تبدي واشنطن الاحترام"، مؤكدا أن بلاده لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.