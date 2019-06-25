وقالت مبعوثة الولايات المتحدة إلى الناتو، كاي بيلي هتشيسو، إن تركيا ستستبعد من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، إذا مضت قدما في خطط شراء صواريخ الدفاع الجوي إس-400 الروسية.

ونقلت أسوشيتد برس عن هتشيسون قولها: "سيكون هناك انفصال عن إف-35"، إذا اشترت تركيا النظام الروسي"، كما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد.

وأضافت في حديثها عشية مباحثات الناتو في بروكسل: "لا يمكننا أن نترك (برنامج) إف-35 يتأثر أو يتزعزع استقراره بأي شكل، بوجود هذا النظام الروسي."

وكانت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في الناتو قد شكوا مرارا من صفقة الشراء، وقالوا إن نظام إس-400 لا يتفق مع الأنظمة الأخرى للحلفاء، ويمثل تهديدا أمنيا خاصة على برنامج طائرات إف-35.

ومن جانبه، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تركيا بالفعل ليست لديها أي نية في التراجع عن صفقة الصواريخ الروسية.

وقال أردوغان أمام المشرعين من حزبه الحاكم: "تركيا لا تتفاوض، أو تطلب إذنا أو تذعن للضغط من دول أخرى بشأن الوفاء باحتياجاتها الأمنية".

وأضاف الرئيس التركي: "قضية إس-400 مرتبطة مباشرة بحقوقنا السيادية، ولن نتراجع عن هذا القرار"، مضيفا أنه من المتوقع أن تتسلم تركيا المنظومة الروسية الشهر المقبل.