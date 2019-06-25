وأضاف المسؤول أن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إن ترامب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وذكر أن الرئيس الأميركي سيناقش مع بوتن على الأرجح التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط وسوريا.

وكان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أعلن الاثنين أنه سيلتقي ترامب "على انفراد" على هامش قمة مجموعة العشرين لمناقشة الملف الإيراني، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال ماكرون في تصريح صحفي أدلى به في ختام قمة دول ضفتي المتوسط في مرسيليا "سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعا على انفراد مع الرئيس ترامب".

وأضاف الرئيس الفرنسي "أرسلت مستشاري الدبلوماسي إيمانويل بون الأسبوع الماضي إلى إيران".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، منذ أوائل مايو الماضي، بعدما أعلنت الإدارة الأميركية إنهاء الإعفاءات الممنوحة لصادرات النفط الإيرانية، وما تلى ذلك من تطورات متسارعة.

وبلغ التوتر ذروته مع إسقاط الإيرانيين طائرة أميركية مسيرة، وكاد الأمر أن يؤدي إلى ضربة عسكرية ضد نظام الملالي قبل أن يتراجع الرئيس ترامب في اللحظة الأخيرة عنها.