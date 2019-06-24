وذكرت القوات الجوية الألمانية، أن مقاتلتين تابعتين للجيش الألماني من طراز "يوروفايتر" تحطمتا بعد اصطدامهما، شمالي البلاد.

وأوردت أن الطيارين استطاعا أن يخرجا من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات، لكن أحدهما توفي بعد ذلك، وفق ما نقلت رويترز.

وقال مصدر من الشرطة الألمانية، إن أحد الطيارين جرى العثور عليه عالقا بين أغصان شجرة، إثر قفزه بالمظلة، لكن الآخر كان قد لقي مصرعه ولم يهبط بسلام.

وأوردت محطة "أوستسيفيلي" الإذاعية أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" اصطدمتا ظهرا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين.

وظهر في مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودي دخان من الأرض.

وذكرت صحيفة "شفيرين فولكسزيتونغ" اليومية أن الحطام المتساقط تسبب في حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.