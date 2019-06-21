وقال تسيبراس للصحفيين في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي: "هناك تصاعد في العدوان التركي، وهو شيء لا نلاحظه فقط في علاقات تركيا باليونان وقبرص، ولكن أيضا مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا".

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب ثانية الخميس للبحث عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، وهي خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع الجزيرة حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أصدر الزعماء بيانا يقول إن أنشطة التنقيب التركية "غير قانونية" وأن التكتل "مستعد للرد بشكل مناسب".

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد تركيا مساء الخميس، بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وفق ما ذكرت "رويترز".

وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم إنهم "أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة".

وأضافوا أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وهو مصمم على الرد بشكل مناسب وبكل تضامن مع قبرص".