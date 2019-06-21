وأكد كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، أن الولايات المتحدة ودولا أخرى حليفة بحلف شمال الأطلسي ما زالت في مباحثات مع تركيا لحل هذا الخلاف.

وأوضح كوبر اثناء زيارته لبروكسل حيث يوجد مقر الحلف "البحث عن حل ما زال ممكنا اليوم لكن فرض عقوبات يظل أمرا واردا جدا في هذه المرحلة".

وفي إسطنبول، قال أردوغان إنه لا يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب عزمها شراء منظومة دفاع صاروخي روسية، لكنه سيرد إذا قامت بذلك.

وكرر أردوغان، في مؤتمر صحفي نادر لوسائل الإعلام الأجنبية، القول إن شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية بات أمرا محسوما، وأضاف أن على الولايات المتحدة التفكير مليا قبل فرض عقوبات على عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأورد أردوغان "أنا لا أرى أي إمكانية لمثل هذه العقوبات" لكنه استدرك قائلا إنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات "فسيكون لدينا عقوباتنا الخاصة بنا".

وهددت واشنطن مرارا بفرض عقوبات ما لم تتراجع أنقرة عن صفقة شراء منظومة إس-400. وقال أردوغان إن تسليم المنظومة سيبدأ في النصف الأول من يوليو.

ويستند توقع أردوغان بعدم فرض عقوبات أميركية على بلاده فيما يبدو على علاقته الشخصية بالرئيس دونالد ترامب.

وقال أردوغان "أقول هذا بكل صراحة وصدق، علاقاتنا مع ترامب في وضع يمكنني القول عنه إنه جيد للغاية... ففي حالة وقوع أي مشكلات، نجري اتصالات هاتفية على الفور".

وذكر أردوغان أنه سيناقش المسألة مع ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يوني، وأن المشكلة تتعلق إلى حد كبير بالمسؤولين الأميركيين الآخرين.

ويحتدم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة منذ شهور حول هذه القضية. وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 لا تتوافق مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي ويمكن أن تشكل تهديدا لمقاتلات إف-35، وهي طائرة تساعد تركيا في إنتاجها وتعتزم شراءها.

وقد يؤدي فرض الولايات المتحدة حتى لعقوبات طفيفة على تركيا، إلى تراجع حاد في قيمة الليرة. وكانت قيمة العملة التركية قدانخفضت بنسبة 30 في المئة، ما دفع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط إلى الركود العام الماضي.

وقال أردوغان إن تركيا ستلجأ إلى المحاكم الدولية وستطالب باسترداد المبالغ التي سبق أن دفعتها لشراء مقاتلات إف-35 إذا لزم الأمر.