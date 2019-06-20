وأورد المتحدث، ستيفان دوجاريك، في إفادة للصحفيين "من المهم أن تتحلى كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج الموقف".

وتصاعد التوتر، مساء الخميس، بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تبحث واشنطن ردا "قويا" على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعليقه على سؤال، فيما إذا كانت أميركا ستضرب إيران ردا على إسقاط الطائرة، بالقول: "ستعرفون قريبا".

وأوضح الرئيس الأميركي إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا والطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي، ولدينا ما يوثق ذلك".

من جانبه، قائد القوات الجوية في القيادة الأميركية الوسطى جوزيف غوستيلا إن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة الأميركية المسيرة بصاروخ فوق المياه الدولية وليس فوق الأجواء الإيرانية، مكذبا بذلك الادعاءات التي صدرت من طهران بشأن انتهاك الطائرة للمجال الجوي الإيراني.

وكانت قناة فوكس نيوز الأميركية قد نقلت عن مسؤول أميركي لم تسمه، أن وزارة الدفاع وضعت خريطة أهداف إيرانية، لكنها تنتظر قرارا من البيت الأبيض.

وعقدت الرئيس ترامب وكبار القادة العسكريين ومستشاريه اجتماعا في البيت الأبيض لبحث سبل الرد على إسقاط الطائرة الأميركية.