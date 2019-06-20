وقالت متحدثة باسم البنتاغون في بيان إن عملية نشر ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع وغيرها من قوات الردع.

من جهة أخرى، قالت الخارجية الأميركية، إن مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران، بريان هوك، سيتوجه إلى الشرق الأوسط، يوم الأربعاء، لعقد لقاءات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين، بشأن العدوان الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان "سيقدم أيضا معلومات مخابرات أميركية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".

وأضافت الخارجية الأميركية، أن هوك سيسافر الأسبوع القادم إلى أوروبا، للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

وفي وقت سابق، قال هوك، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، موضحا أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.