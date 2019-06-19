وتستغرق عملية القتل الرحيم، بمساعدة أطباء في ولاية فيكتوريا، ما لا يقل عن 10 أيام بداية من اليوم الأربعاء.

وتتوقع وزيرة الصحة جيني ميكاكوس مساعدة مريض واحد على الموت كل شهر في السنة الأولى.

وأصبحت الأراضي الشمالية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في أستراليا في عام 1995 أول ولاية في العالم تقنن الانتحار بمساعدة الأطباء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

لكن البرلمان الأسترالي ألغى هذا القانون عام 1997 بعد مساعدة 4 أشخاص على الموت، ولا يتمتع البرلمان الأسترالي بنفس السلطة لإلغاء قوانين الولايات مثل فيكتوريا.