وبحسب ما يظهر في الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل، فإن المرأة جرى ضربها بشكل وحشي، لأنها شوهدت تؤدي حركات راقصة دون ارتداء الحجاب.

وكانت المرأة وسط شارع مكتظ بالناس في مدينة رشت وسط البلاد، وأخذ حشد من الرجال يصرخون من حولها ثم تقدم أحدثهم صوبها، وأوقعها أرضا.

ولم يبادر أي من المارة في الشارع إلى مساعدة المرأة التي جرى ضربها وسحلها على الأرض، بل أخذ المتابعون منتشين ويضحكون على ما يقع.

وبموجب القوانين التي جرى اعتمادها في إيران منذ تولي نظام الملالي للحكم في 1979، يتوجب على كل فتاة تجاوزت 13 عاما أن ترتدي حجابا وملابس طويلة تغطي أغلب الجسد.

وفي حال مخالفة قواعد اللباس المفروضة، تفرض السلطات غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على المرأة، أي ما يقارب 17 جنيه أسترليني.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة على المنصات الاجتماعية، واستنكر منتقدون تعرض امرأة لعنف وحشي بسبب عدم ارتداء الحجاب.

وفي شهر أبريل 2016، كشفت إحصاءات أن جهاز الشرطة الإيراني حرر 7 آلاف مخالفة بشأن "انتهاك" قواعد الحجاب في البلاد.

وتعد إيران من الدول ذات السجل القاتم في احترام حقوق المرأة، وفي سنة 2017، حلت البلاد في المرتبة 140 من أصل 144 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي.

وتنظر السلطات الإيرانية، إلى النساء اللائي لا يرتدين الحجاب على النحو المفروض، بمثابة تهديد وتسلل للقيم الغربية.