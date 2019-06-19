وأوضحت المصادر نفسها أن أشخاصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في أفريقيا الغربية، هاجموا مساء الاثنين قاعدة عسكرية في محيط بلدة غاجيرام الواقعة على بعد 80 كلم من العاصمة الإقليمية مايدوغوري.

وقال ضابط نيجيري طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "تم العثور على جثث 15 جنديا، ولا يزال هناك عدد من الجنود في عداد المفقودين".

كما أكد مصدر عسكري آخر في اتصال هاتفي معه وقوع الهجوم الذي استهدف قاعدة غاجيرام، كما أكد عدد القتلى.

وكشف المصدران أن الإرهابين نقلوا معهم لدى انسحابهم أسلحة وآليات، كما أحرقوا القاعدة العسكرية.

ونقل عدد من الشهود المدنيين أن الإرهابيين قاموا بعدها بالدخول إلى مدينة غاجيرام، حيث نهبوا المحلات التجارية واطلقوا النار في الهواء لإجبار السكان على البقاء في منازلهم.