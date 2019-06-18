وأشاد ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، بالعمل الذي قام به الوزير شاناهان، خلال توليه وزارة الدفاع الأميركية، ووصف أداءه بـ"الرائع".

وأوضح الرئيس الأميركي، أن شاناهان طلب عدم تثبيته في منصب وزير الدفاع، لأنه يريد قضاء وقت أطول مع عائلته.

وتولى شاناهان منصب وزير الدفاع بالوكالة، خلفا لوزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، الذي قيل إنه استقال بسبب خلافات مع ترامب بشأن عدد من القضايا مثل قرار ترامب بشأن سحب القوات الأميركية من سوريا.

ويأتي تعيين إسبر، وسط نقاش محموم في الولايات المتحدة بشأن التوتر العسكري مع إيران في الشرق الأوسط، عقب استهداف إيران لعدد من ناقلات النفط في الشرق الأوسط.