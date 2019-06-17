ونقلت "فرانس برس" عن مدير العمليات في وكالة إدارة الطوارئ بنيجيريا عثمان كاشالا الاثنين إن "حصيلة القتلى من جرّاء هجوم بوكو حرام ارتفعت حتى الآن إلى 30"، مضيفا: "لدينا أكثر من 40 جريحا".

وكانت أجهزة الطوارئ النيجيرية قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل 17 شخصا وإصابة عدد مماثل بجروح.

وفجر الانتحاريون أنفسهم في قرية كوندوجا على بعد 25 كيلومترا من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.