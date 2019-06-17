وغرق مركبهم قبالة مدينة بدروم في جنوب غرب تركيا. وتم انقاذ 31 مهاجرا آخرين بحسب المصدر ذاته الذي لم يوضح جنسيات المهاجرين.

وأبلغت السلطات عند الساعة 07:20 (04:20 ت غ) الاثنين بغرق المركب. وأوضح خفر السواحل نقلا عن ناجين أن 40 شخصا استقلوا المركب الذي غرق بعد ذلك على بعد بضعة كيلومترات من جزيرة كوس اليونانية.

وتعد تركيا، التي تستضيف حوالى 4 ملايين مهاجر ولاجئ أغلبيتهم من السوريين، بلد عبور مهما للمهاجرين الفارين من النزاعات في الشرق الأوسط ويسعون للوصول إلى أوروبا، والقسم الأكبر منهم عبر اليونان.

وأدى اتفاق الهجرة الموقع في مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الحد بشكل كبير من حركة عبور المهاجرين بحر إيجه إلى جزر اليونان الخمس الأقرب إلى تركيا.

وفي 2015، وصل أكثر من 875 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية، بحسب ما ذكرت إيوا مونكور، المتحدثة باسم وكالة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود.