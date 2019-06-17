وقال الرئيس التركي أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد أن دعت دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها "غير الشرعية" في المنطقة.

وأوضح أردوغان، في خطاب متلفز في إسطنبول: "نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا"، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.

وحذر الرئيس التركي من أن "هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك"، في إشارة منه لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية "فاتح" الأسبوع الماضي.

كما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية التلويح بحماية السفن التركية عسكريا، حيث قال: "إننا نتواجد شرق المتوسط بقواتنا المسلحة وجميع إمكاناتنا، وحماية هذه الطواقم مهمتنا، وعملياتنا متواصلة حتى النهاية ودون انقطاع".

وتابع أردوغان، بحسب الأناضول: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة شرق المتوسط تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".

وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال قمة في مالطا، الجمعة، تركيا إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة "ميد7" في البيان الختامي للقمة "نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا" في تلك المنطقة.

وأضاف البيان "إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتخاذ تدابير مناسبة تضامنا مع قبرص".

إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه "منحاز" ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزء من جرفها القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.

اليونان تسعى لمعاقبة تركيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الأحد، إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربي قبرص.

وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية، حيث ترسو سفينة تنقيب تركية غربي قبرص منذ مايو الماضي.

وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.

وقال تسيبراس للصحفيين: "اتفقنا...على تجهيز الساحة في الأسبوع المقبل لكي تتخذ القمة (قمة الاتحاد الأوروبي) القرارات ذات الصلة وقد تصل إلى حد فرض عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود تنقيب من جانب أنقرة في المنطقة الاقتصادية لقبرص".

واليونان حليف وثيق لحكومة نيقوسيا ولها أيضا نزاعات مع أنقرة منذ عقود في قضايا ترتبط بالمجال الجوي فوق بحر إيجة، وحقوق تعدين بنفس المنطقة.