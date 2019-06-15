وبحسب "الأسوشيتد برس"، فإن الركاب اضطروا إلى السيطرة على الراكب الهائج الذي كان في درجة رجال الأعمال، وأخذ يدفع المضيفين ويهرع باتجاه قمرة القيادة.

وقال حسين الملا، الذي كان على متن رحلة الجمعة، إن بعض الركاب أوقفوا الرجل الذي كان على متن الطائرة بوينغ 737-900 في درجة رجال الأعمال.

وقام طاقم الضيافة بتهدئة الرجل واستمرت الطائرة في رحلتها إلى الخرطوم.

وبعد ساعات، أعلن الطيار أن الطائرة ستعود إلى إسطنبول. فوقف الرجل فجأة واتجه إلى مقدمة الطائرة، وعندها أمسك به ركاب آخرون وقيدوه بقيود بلاستيكية.

وفور هبوط الطائرة في إسطنبول، اقتادت الشرطة الرجل إلى خارج الطائرة.