وأضافت أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأميركية بصواريخ سام دون أن تنجح في إصابتها.

وأضاف المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأميركية دون طيار من طراز "MQ-9 ريبر"، وأطلقت صاروخ أرض جو لكنه لم يصب الطائرة الأميركية، وسقط الصاروخ في الماء.

وتابع المصدر بالقول إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أميركية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.

وكانت البحرية الأمريكية نشرت مقطع فيديو قالت إنه "يُظهر قاربا إيرانيا يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغما لاصقا، لم ينفجر، من هيكلها". واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.

وكان قد وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهاما مباشرا لإيران بالوقوف وراء الهجمات التي وقعت في خليج عمان. وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن إيران لن تتمكن من إغلاق مضيق هرمز وإن فعلت فإن ذلك لن يستمر لفترة طويلة.