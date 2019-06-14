وأكدت المنظمة في بيان القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عامًا، مع 4 مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تحدده، عقب نشر الإنتربول "إشعارًا أحمر" بتوقيفهم.

وقدمت الشرطة ملهان على أنه "مسؤول كبير" في جماعة التوحيد الإرهابية التي يشتبه أنها مسؤولة عن اعتداءات 21 أبريل التي أسفرت عن 258 قتيلا.

وكان انتحاريون فجروا آنذاك أنفسهم في فنادق فخمة وكنائس خلال عيد الفصح.

وتبنى تنظيم داعش هذه الهجمات التي نفذها سريلانكيون.

وقال الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن ستوك في البيان إن "توقيف وتسليم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هذه التفجيرات في سريلانكا يشكل مرحلة مهمة في التحقيق".

وبعد الاعتداءات نشر الإنتربول، مقره في ليون (وسط شرق فرنسا)، فريقا لمساعدة السلطات المحلية. وبقي الفريق الذي ضم خبراء في مكافحة الإرهاب وفي المتفجرات والتعرف على جثث الضحايا، في البلاد حتى 22 مايو.