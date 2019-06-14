وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندس" التي تبثه شبكة فوكس نيوز الإخبارية، عن الهجمات التي وقعت أمس الخميس "إيران فعلتها" واستشهد بشريط فيديو يظهر ما قال إنه قارب إيراني يزيل "لغما لم ينفجر من إحدى السفن."

ونفت إيران أن يكون لها دور في الهجمات.

ولم يتحدث ترامب عن أي احتمال لردود أميركية جديدة، وقال إن الولايات المتحدة كانت "صارمة للغاية في العقوبات" وأضاف "لقد أبلغوا بلغة قوية للغاية إننا نريد عودتهم لمائدة (التفاوض)".

وحذر ترامب إيران من إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي قائلا إنه- المضيق- إذا ما أغلق فلن يغلق لوقت طويل.

في الوقت نفسه، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لتعاون أوثق بين طهران وموسكو وسط تصاعد للتوترات في المنطقة.

وقال خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني فلاديمير بوتن على هامش قمة أمنية إقليمية في قيرغيزستان تضم روسيا والصين والهند من بين دول أخرى:" الموقف في المنطقة يتطلب تفاعلا أقوى بين أمتينا".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الضغط الخارجي والعقوبات الأجنبية" جعلت الحاجة لهذا التعاون "أكثر إلحاحا".

وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن "انتهاز الولايات المتحدة فورا الفرصة لتطلق مزاعم ضد إيران دون دليل مادي أو ظرفي، يكشف بوضوح أنهم انتقلوا إلى الخطة باء: التخريب الدبلوماسي (...) وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".