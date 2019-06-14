ووقع الانهيار الأرضي عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، إذ تم دفن قسم كبير من طريق بالقرب من سوق للخضار في محافظة ووبينغ بمقاطعة فوجيان، جراء انهيار أرضي مفاجئ.

وهرعت فرق الإنقاذ بسرعة إلى مكان الحادث، وأرسلت حفارات لإعادة فتح الطرق.

وتسبب الانهيار الأرضي في محاصرة رجل داخل سيارته، حسب تقارير صحفية محلية، وبعد أكثر من 3 ساعات من العمل، تمكن رجال الإنقاذ من إخراجه من الوحل، لكنه توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

ووصلت إلى مكان الحادث أعداد كبيرة من أفراد الشرطة للمساعدة في إجلاء السكان، وقدمت مواد إغاثة للمتضررين.