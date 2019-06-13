وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس، ردا على تحذيرات واشنطن بخصوص الصفقة، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء صواريخ أس-400، مضيفا أن تركيا ترفض أي إنذارات بشأن هذا الأمر، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت تصريحات أوغلوا أيضا ردا على سؤال بشأن التحذير الصادر عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان من أنه سيتم سحب تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 ما لم تغير خططها الخاصة بمنظومة إس-400.

وأكد أوغلو الخميس أن صفقة صواريخ إس- 400 قد أبرمت بالفعل، وأن "تركيا لن تتراجع عن قرارها بسبب هذه الانذارات."

وكان شاناهان قال الأسبوع الماضي في رسالة إلى نظيره التركي إن تدريب الطيارين الأتراك سينتهي في 31 يوليو، وأنه لن يُسمح لتركيا بالحصول على 4 طائرات من طراز إف- 35 كانت قد اشترتها.

وتعتبر واشنطن أن نظام إس- 400 يشكل تهديدا لطائرات إف- 35، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ويأتي هذا التطور في الخلاف بين الدولتين الحليفتين ضمن حلف الناتو بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أروغان أن بلاده اشترت بالفعل منظومة إس 400 من روسيا.

وقال أردوغان إن أنقرة ستستلم الصواريخ الروسية في يوليو المقبل، مؤكدا أن الصفقة اكتملت بالفعل بين الجانبين.