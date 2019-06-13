وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عُمان لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

ونقلت أسوشيتد برس عن الوزير الياباني قوله، إن جميع أفراد الطاقم بأمان، وأن الحكومة اليابانية "أنشأت فرقة عمل، وأبلغت القائمين على صناعة الشحن باتخاذ الاحتياطات".

من جهته، أكد مدير شركة كوكوكا سانجيو اليابانية للشحن، يوتاكا كاتادا، في مؤتمر صحفي تعرض إحدى ناقلات الشركة لهجوم قرب مضيق هرمز.

وأوضح أن الناقلة "كوكوكا كاريدجس"، وهي واحدة من ناقلتين، أصيبت مرتين في غضون 3 ساعات قبل أن يتم إجلاء الطاقم بأكمله.

وأضاف كاتادا أن الشركة تلقت نبأ الهجوم، على الناقلة التي كانت تحمل 25 ألف طن من الميثانول، لأول مرة في حوالي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

من جانبها، أوضحت رابطة ملاك السفن اليابانية أن إحدى السفينتين اللتين تعرضتا لهجوم، هي ناقلة كيماوية مسجلة في بنما ويمتلكها عضو ياباني في الرابطة، وكانت في طريقها إلى سنغافورة وتايلاند وليس إلى اليابان.

وأوضحت الرابطة اليابانية أن جميع أفراد الطاقم الفلبينيين، وعددهم 21، لم يصابوا بأذى.

يشار إلى أن الناقلة اليابانية "كوكوكا كاريدجس" تتبع شركة كوكوكا سانجيو اليابانية، وتحمل عمل بنما، وهي مؤجرة لصالح شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط.

وبدأ الأمر صباح الخميس، عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي "الحذر الشديد"، وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وإلى جانب البحرية البريطانية، قالت البحرية الأميركية إنها على علم بوقوع الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط إحداهما يابانية ترفع العلم بنما والثانية نرويجية (فرونت ألتير) ترفع علم جزر مارشال.

وأوضحت البحرية الأميركية أن إحدى الناقلتين تم استهدافها على بعد 14 ميلا بحريا عن إيران.

وقال الأسطول الأميركي الخامس إنه تلقى نداءي استغاثة في خليج عُمان، مؤكدا أن القوات الأميركية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين في البحرية الأميركية قولهم إن ناقلتي النفط تعرضتا لأضرار نتيجة "هجوم محتمل".