وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية في بيان: "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية في غزة حتى إشعار آخر".

وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين في مايو الماضي بعد تصاعد العنف مع النشطاء الفلسطينيين في القطاع.

وعادت إسرائيل وحددت مسافة الصيد بـ 12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً للتقارير، تضمن وقف إطلاق النار في 6 مايو اتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، وذلك قبل قرار إغلاق المنطقة البحرية.