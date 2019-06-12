وقال آبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روحاني: "من الأساسي أن تؤدي إيران دورا بناء من أجل إحلال سلام متين والاستقرار في الشرق الأوسط".

ويقوم رئيس الوزراء الياباني بزيارة رسمية إلى إيران، من المتوقع أن يكون قد تطرق خلالها إلى تدهور العلاقة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، قد أعلن الثلاثاء، بأن آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى.

وتأتي تصريحات آبي، في اليوم الذي شهد فيه مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، هجوما إرهابيا من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والتي تزودها طهران بالأسلحة والصواريخ.

ونددت وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" بالهجوم الإرهابي، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".

، ريبيكا ريباريش، لـ"سكاي نيوز عربية": "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231". وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ، ريبيكا ريباريش، لـ"سكاي نيوز عربية": "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231".