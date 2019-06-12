وأفاد إخطار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية الإلكتروني، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق، وفردين آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات سورية على علاقة بإيران، من بينها شركتان مقرهما في لبنان.

والشركتان هما "سينرجي إس إيه إل" و"بي إس كومباني"، قالت واشنطن إنهما يقومان باستيراد الخام الإيراني إلى سوريا.

يشار إلى أن أميركا شددت عقوباتها على بيع النفط الإيراني، كما استهدفت بعقوبات فرضتها مؤخرا، قطاع البتروكيماويات هناك.

وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.