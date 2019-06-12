وقال شاناهان في مذكرته التي وصلت إلى موظفي البنتاغون والمسؤولين العسكريين خارج البلاد "جميع موظفي وزارة الدفاع، سواء كانوا من الجنود أم الموظفين المدنيين، يقسمون اليمين من أجل حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".

وأضاف "مهمتنا في الدفاع عن الأمة وحمايتها غير مسيّسة".

وأكد شاناهان الأحد أن البيت الأبيض طلب إبقاء المدمّرة "جون ماكين" بعيدا عن ناظري الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته اليابان، باعتبار أن السناتور ماكين كان من أشد منتقديه.

واتصل فريق الرئيس بالأسطول السابع الأميركي المتمركز في اليابان وأعطي "توجيهاته بأن يتم حجب - يو أس أس جون أس ماكين- عن المشهد".

وعندما سئل عن المذكرة قال شاناهان للصحافيين "ما أردت فعله بعد الحالة المتعلقة بماكين هو تذكير الجميع أننا لن نقوم بتسييس الجيش". ولفت إلى أنه "ليس من الخطأ التذكير بذلك".

وكانت لترامب علاقة سياسية صدامية مع ماكين بطل حرب فييتنام الذي توفي في أغسطس الماضي بعد إصابته بسرطان في الدماغ.

وماكين الذي حظي باحترام كبير في الولايات المتحدة وترشح مرتين للرئاسة، سحب دعمه لترامب في انتخابات عام 2016 ومنع تمرير نظام ترامب الصحي في الكونغرس عام 2017.

وحتى بعد وفاة ماكين استمر ترامب بالإعراب عن مشاعره تجاهه بشكل واضح حيث قال "لم أكن يوما من المعجبين بماكين ولن أكون أبدا".

وعندما خرجت إلى العلن المزاعم بشأن طلب البيت الأبيض حجب المدمّرة ماكين عن الأنظار، أكد ترامب أنه لم يأمر بذلك، مضيفا أن من "آخر اهتماماته" أن كان هناك مدمرة تابعة للبحرية تحمل اسم ماكين.