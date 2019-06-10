وقالت وسائل إعلام تركية إن خليل كاليجي رئيس منطقة "أيفاجيك" في حزب العدالة والتنمية، شارك على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمع هدايت تُرك أوغلو مستشار الرئيس التركي، مع رجل الأعمال الهارب غالب أوزتورك، قبل أن يحذفها بعدما تلقى سيلا من الانتقادات.

وكانت محكمة تركية أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال غالب أوزتورك بعد إدانته بالتحريض على القتل، لكنه فر من قبضة العدالة، ومن ثم ظهر مع مستشار لأردوغان، الأمر الذي أثار استياء كبيرا في الشارع التركي، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

وتمت إدانة أوزتورك بتهمة التحريض على جريمة قتل قبل 22 عاما، وأيدتها المحكمة في نوفمبر، لكنه فر إلى جورجيا في يوم صدور قرار المحكمة.

ويمتلك أوزتورك وعائلته شركة مترو القابضة، التي تعمل في مجالات السياحة والغذاء والتعدين والطاقة. ويشتهر رجل الأعمال بدعمه وقربه من أردوغان.

وقالت الصحيفة إن الكثيرين في تركيا اعتبروا ظهور هارب من العدالة مع مستشار أردوغان أوضح مثال على أن أصحاب النفوذ والقوة والمال يحظون بالحماية من قبل السلطة السياسية، حتى لو كانوا متهمين بارتكاب جرائم كبيرة.

و"في المقابل، يحاكم عدد كبير من الأتراك بأبسط تهم، وبذرائع لم تثبت أصلا، مثل الانتماء لتنظيم إرهابي أو إهانة أردوغان"، بحسب "زمان".