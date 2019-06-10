وجاء في الصفحة الأولى التي نشرتها الصحف الواسعة النفوذ "كومرسانت" و"فيدوموستي" و"آر بي كاي"، الاثنين، "أنا، نحن إيفان غولونوف".

وذكرت الصحف الثلاث، في بيان مشترك "نعتبر أن الأدلة التي تدين إيفان غولونوف التي قدمها المحققون، ليست مقنعة وأن ظروف اعتقاله تحمل على الاعتقاد أنها حصلت خلافا للقانون".

وكان إيفان غولونوف، مراسل وسيلة ميدوزا الإعلامية المستقلة عبر الإنترنت، والمعروف بتحقيقاته حول الفساد في مجلس مدينة موسكو أو الاختلاسات المتعلقة بالقروض الصغيرة أو الجنازات، أوقف الخميس، ووضع في الإقامة الجبرية في منزله مساء السبت، بقرار من أحد القضاة.

وتقول الشرطة إنه حاول بيع "كمية كبيرة" من الكوكايين والميفيدرون، وهو مخدر مركب.

ويرفض الصحفي هذه الاتهامات، معتبرا أنها على صلة بتحقيقاته، لاسيما منها تلك المتعلقة بتقاسم المافيات "المقابر التجارية" في موسكو.