وأوضحت صحيفة الشعب اليومية، الأحد، أن النظام الجديد يهدف لحماية قدرة الأمة على الابتكار وتسريع عملية تطوير التقنيات الرئيسية، فيما لم تنشر أي تفاصيل بشأن ما تسميه الصين "قائمة وطنية" لإدارة الأمن التكنولوجي.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الرسمية أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي بشكل أكثر فعالية لأي مخاطر على الأمن القومي.

وأضافت أنه سيتم الكشف عن تدابير مفصلة في المستقبل القريب.

وتأتي المبادرة في أعقاب تحركات أميركية لتقييد مبيعات شركة "هواوي"، وشركات تكنولوجيا صينية أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.