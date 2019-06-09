وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال ساعات الليلة، أبلغت سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل، عن إشعال حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة".

وأضاف البيان أن "قوات البحرية تتابع الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل وبتنسيق مع السفينة"، موضحا أن "الحادث تحت السيطرة".

وأوضح مراسل "سكاي نيوز" أن السفينة وصلت من أحد الموانئ التركية، وتنتظر الآن للدخول إلى ميناء حيفا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق الأحد، عن حدث أمني غير اعتيادي في البحر مقابل ميناء حيفا، وذكرت أن سلاح البحرية الإسرائيلي يسيطر على سفينة نقل.